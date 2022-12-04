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لبنان

حراك العسكريين المتقاعدين اتخذ قراره.. ماذا أعلن عن تحرّك الغد؟

Lebanon 24
04-12-2022 | 12:15
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أعلن حراك العسكريين المتقاعدين، اليوم الأحد، تأجيل الاعتصام الذي كان مُقرراً يوم غدٍ الإثنين في ساحة رياض الصلح.
وفي بيان له، قال الحراك: "بنتيجة الاتصالات التي أجريت خلال الساعات الماضية، تم إدراج موضوع دفع متممات معاشات تقاعد العسكريين ومطالب أخرى في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم غد الاثنين. ونظراً إلى احتمال عدم انعقاد الجلسة، يعلن الحراك تأجيل الدعوة إلى اعتصام العسكريين المتقاعدين يوم غد في ساحة رياض الصلح إلى موعد يعلن عنه لاحقاً". 
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وأضاف: "إنّ الحراك إذ يرفض أيّ تسييس لمطالب العسكريين المعيشية المحقة والتي تراجع عنها مهما كلف الثمن، يدعو الجهات المختصة إلى المعالجة الفورية لهذه المطالب وعدم وضعها في خانة السياسة وتقاذف المسؤوليات وتوجيه الرسائل التي لا علاقة للحراك بها من قريب أو بعيد، ويهيب بالعسكريين المتقاعدين البقاء على جهوزية تامة للتحرك الميداني في أقرب فرصة ممكنة، في حال عدم تنفيذ الوعود سريعا، واستمرار سياسة التسويف والمماطلة من قبل السلطة".
 
وكان "لبنان24" ذكر في خبر سابقٍ له، مساء اليوم، إن الاتصالات الأخيرة بين تنسيقيات العسكريين المتقاعدين أسفرت عن تجميد أي تحرّكات ميدانية قبل جلسة الحكومة المُقررة يوم غدٍ الإثنين باعتبار أن جدول أعمالها يشمل البند المتعلق بمتممات الرواتب والمعاشات التقاعدية للعسكريين في زيادة الأجور. 
وقالت مصادر في حراك العسكريين لـ"لبنان24" إنّ "عدم التحرّك حالياً هو لإعطاء فرصة للحكومة لاتخاذ القرار المناسب لصالح العسكريين"، مشيرة إلى أن "أي قرار يتخذ بعيداً عن المطالب قد يُمهّد لتحركات فوريّة في الشارع". 

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