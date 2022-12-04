مُستشفى في بيروت يُغلق قسم غسيل الكلى.. وتقرير يكشف السبب

أعلن مستشفى جمعيّة المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت إقفال قسم غسيل الكلى نهار غدٍ الإثنين بسبب نقص المواد الضروريّة فيه.

وتضمّن التقرير إرشادات أساسية على المرضى الالتزام بها أبرزها عدم تناول جميع الخضراوات ما عدا الخس والملفوف والخيار، وعدم تناول الفواكه ما عدا التفاح والإجاص، فضلاً عن التقليل من المياه والملح وتناول الألبان والأجبان شرط أن تكون من دون ملح.