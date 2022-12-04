العاملون في "ألفا" و "تاتش" يُعلنون الإضراب عن العمل اعتباراً من الغد

أصدرت نقابة العاملين في شركتي "ألفا" و "تاتش" بياناً، اليوم الأحد، أعلنت فيه توقف العمل في الشركتين اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين إلى حين نيل الحقوق.

وتوجّهت النقابة إلى العاملين في الشركتين بالقول: "أيّها الزملاء، أيّها الأعزاء يا من كنتم دائماً حريصون على قطاع الاتصالات مثل حرصكم على أنفسكم.. يا من كنتم فخراً وعزاً لكل من عرفكم ونوه بكفاءتكم وقدراتكم العلمية. كم كان بودّنا أن نزف لكم خبراً يفيد بأنكم ستنالون ما حرمتم منه من حقوق، لكن للأسف فإنّ فحص الانتماء والاستنسابية أتى سلبياً بالنسبة للعديد منكم".

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