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لبنان

العاملون في "ألفا" و "تاتش" يُعلنون الإضراب عن العمل اعتباراً من الغد

Lebanon 24
04-12-2022 | 12:34
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أصدرت نقابة العاملين في شركتي "ألفا" و "تاتش" بياناً، اليوم الأحد، أعلنت فيه توقف العمل في الشركتين اعتباراً من يوم غدٍ الإثنين إلى حين نيل الحقوق.
وتوجّهت النقابة إلى العاملين في الشركتين بالقول: "أيّها الزملاء، أيّها الأعزاء يا من كنتم دائماً حريصون على قطاع الاتصالات مثل حرصكم على أنفسكم.. يا من كنتم فخراً وعزاً لكل من عرفكم ونوه  بكفاءتكم وقدراتكم العلمية. كم كان بودّنا أن نزف لكم خبراً يفيد بأنكم ستنالون ما حرمتم منه من حقوق، لكن للأسف فإنّ فحص الانتماء والاستنسابية أتى سلبياً بالنسبة للعديد منكم".
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وأضافت: "لم نكن أبداً من هواة التعطيل إلا أن المسؤولين لم يلتزموا بتعهداتهم ووعودهم بإعطائكُم ما هو حق لكم من دون زيادة أو نقصان. لم نكن يوماً من أصحاب الطمع كما فعل غيرنا والإثباتات معلومة وكلّ ما نطلبهُ هو حقّنا. ومن هنا، وبعد إعطاء مهل كدليل على حسن النية، قوبلنا بالتحدي والتهديد والوعيد، وبعد الوصول الى النتائج السلبية وعدم رغبة اصحاب الشأن بإعطائكم حقوقكم المنصوص عليها بشكل واضح في عقد العمل الجماعي، نعلن التوقف عن العمل في شركتي الفا وتاتش ابتداء من نهار غدٍ لحين نيل الحقوق ونؤكد أن من يتحمل مسؤولية هذا القرار هو من سلب صاحب الحق حقه ونكث بوعوده".
 
 
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