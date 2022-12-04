بالليرة والدولار.. هكذا أصبحت الرسوم لدى "كُتّاب العدل"

صدر تعميم جديد إلى جميع كُتاب العدل، يُبين قيمة الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المواطنين، وذلك إما بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية.

وفي ما يلي جدول يبين الرسوم الجديدة: