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لبنان

بالليرة والدولار.. هكذا أصبحت الرسوم لدى "كُتّاب العدل"

Lebanon 24
04-12-2022 | 14:23
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صدر تعميم جديد إلى جميع كُتاب العدل، يُبين قيمة الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المواطنين، وذلك إما بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية.
 
وفي ما يلي جدول يبين الرسوم الجديدة:
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