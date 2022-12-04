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لبنان
بالليرة والدولار.. هكذا أصبحت الرسوم لدى "كُتّاب العدل"
Lebanon 24
04-12-2022
|
14:23
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صدر تعميم جديد إلى جميع كُتاب العدل، يُبين قيمة الرسوم التي سيتم استيفاؤها من المواطنين، وذلك إما بالدولار الأميركي أو بالليرة اللبنانية.
وفي ما يلي جدول يبين الرسوم الجديدة:
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