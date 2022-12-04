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لبنان

عملية أمنيّة لـ"مخابرات الجيش" في جزين.. هكذا أوقف "مطلوبٌ خطير"!

Lebanon 24
04-12-2022 | 14:34
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نفذت قوة من مخابرات الجيش في بلدة جزين كميناً للمطلوب "س.ح." الذي حاول الفرار قبل توقيفه، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
وقالت مصادر أمنيّة لـ"لبنان24" إنّ "س.ح." مطلوب بموجب عدّة مذكرات بجرائم خطف وسلبٍ وإطلاق نارٍ على عسكريين. 
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