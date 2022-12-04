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لبنان

الجميّل: ميقاتي لم يسعَ لخلق أي جدال وجلسة الحكومة قائمة غداً

Lebanon 24
04-12-2022 | 15:21
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أعلن مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأستاذ فارس الجميّل أن "جلسة مجلس الوزراء قائمة غداً والاتصالات مستمرة بهذا الشأن"، لافتاً إلى أن "ملف مستحقات المستشفيات هو موضوع أساسيّ جداً استدعى اجتماع مجلس الوزراء للبتّ به".
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"NBN"، أكد الجميل أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يسعَ إلى خلق جدال أو نقاش بشأن الجلسة، بل هدفه تسيير شؤون المواطنين والدولة". 
أوضح الجميلّ أن "موضوع المستشفيات يعتبر ضاغطاً جداً، وكان هناك تأكيد على أنَّ استحالة لاقرار الاعتمادات خارج مجلس الوزراء"، وتابع: "كل بندٍ يعرض على طاولة مجل الوزراء يهمّ المواطنين، بدءاً من موضوع المستشفيات وصولاً إلى ملف رواتب العسكريين والمباني المهددة بالسقوط وغيرها من الأمور المهمة". 
وشدّد الجميل على أن "الرئيس ميقاتي أكد مراراً أن الدعوة لمجلس الوزراء هدفها تسيير أمور الدولة"، وقال: "على هذا الأساس تحدّدت جلسة الغد والذي لديه أي حل آخر أفضل من اجتماع مجلس الوزراء فليتقدم به".
وأكد الجميل أنّ اللغة الطائفية غير مقبولة، مشيراً إلى أنه "لا مسّ بحقوق المسيحيين أبداً وما من انتقاص للميثاقية كما يقول التيار الوطني الحر"، وأضاف: "الحل هو بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وعدم العرقلة.. إن التلطي تحت شعار الميثاقية لتعطيل عمل الدولة أمر غير مقبول". 
 
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