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لبنان

وزير العدل يعلّق على جلسة الغد.. هذا ما قاله

Lebanon 24
04-12-2022 | 15:50
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رأى وزير العدل هنري خوري أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تفرد بقرار الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، موضحاً أنه "لم يتم التوافق على جدول الأعمال وبنوده"، معتبراً أنه "لو تشاور ميقاتي مع الوزراء كان من الممكن الوصول إلى حلول".
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وفي حديث عبر "الجديد"، قال الخوري: "بياننا واضح بشأن جلسة الغد وعلينا مناقشة بنود جدول الاعمال أولاً اذا كانت مهمة أم لا"، واصفاً ما تمر به البلاد بـ"الوضع الصعب الذي يتمثّل بفجوات حكومية ورئاسية".
 
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