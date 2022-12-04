وزير العدل يعلّق على جلسة الغد.. هذا ما قاله

رأى وزير العدل هنري خوري أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تفرد بقرار الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، موضحاً أنه "لم يتم التوافق على جدول الأعمال وبنوده"، معتبراً أنه "لو تشاور ميقاتي مع الوزراء كان من الممكن الوصول إلى حلول".

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