أمرٌ غير عادي يكشفه وزير الصحة عن "أدوية السّرطان".. ماذا أعلن؟

أعرب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض عن أمله في أن تُعقد جلسة مجلس الوزراء غداً، وقال: "فليخربنا الذي لن يحضر الجلسة غداً كيف بإمكاننا حل أمر مستحقات المستشفيات".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، أوضح الأبيض أن "الاعتمادات التي لم تُحجز تسقط"، وقال: "نحنُ أمام مأزق كبير في المستشفيات إن لم يتم عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً".

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وسأل: "إن لم تكن أمورُ الصحة الطارئة لا تستوجب اجتماع مجلس الوزراء ما الذي يستوجب اجتماعه إذاً؟".

ولفت الأبيض إلى أنّ "أحد البنود على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً هو قرض البنك الدولي الذي يحتاج الى مرسوم إبرام"، موضحاً أنه "كان سيتم استخدام جزء منه للدفع للمستشفيات"، وأضاف: "إن وزارة الصحة لم تضع على جدول أعمال الجلسة إلا الأمور التي هي جداً ضرورية".

وأضاف: "الشركات الاجنبية ارسلت الى لبنان ادوية لعلاج السرطان باكثر من 400 مليون دولار ولبنان لم يسدد بعد ثمنها والشركات تقول لنا ان لم تدفعوا لا يمكننا الاستمرار بارسال الادوية لكم بالمجان".

وختم: "فلننزل لنبتّ البنود الاساسية والمتعلقة بالصحة وبعدها عند الوصول الى بنود لا يعتبرونها مهمة فلينسحبوا ويفرطوا النصاب ولا اتصور ان هناك مشكلة على البنود المتعلقة بالحاجات الصحية".







