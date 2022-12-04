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لبنان

نحّاس: جلسة الحكومة ضرورية ولا يجب ادخال السياسة بموضوع حاجات الناس

Lebanon 24
04-12-2022 | 16:23
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اعتبر النائب والوزير السابق نقولا نحاس أن "البيان الذي صدر عن الوزراء الـ9 بشأن جلسة الحكومة يوم غدٍ الإثنين، غير معروف المصدر"، وقال: "لننتظر حتى الغد ولديّ بعض التأكيدات من بعض الوزراء أنه ليس لديهم علمٌ بهذا البيان وأعتقد أنّ الجلسة يوم غدٍ قائمة". 
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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، لفت نحاس إلى أنّ "الحكومة المستقيلة تمارس في المعنى الضيق تصريف الاعمال ولا يجب ان ننسى هذا الموضوع وتناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء".
وأردف: "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال انه عند الضرورة ووفق المقتضيات يجب عقد جلسة ولا يجب ادخال السياسة بموضوع حاجات الناس. الدستور واضح والخلاف بالسياسية فهل نوقف بالسياسة ما يحتاجه المواطنون؟".
وأوضح نحاس أنّ "مجلس الوزراء مجتمعاً بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية يطلع على الجدول ويقرر ما يريده منه وما لا يريده والموضوع ليس مقفلاً، والشكليات امام مصالح الناس لا مكان لها".
مع هذا، فقد رأى نحاس أن "المرسوم الاستثنائي ساقط من دون وجود رئيس جمهورية"، لافتاً إلى أنّ "جدول الأعمال يوافق عليه مجلس الوزراء، وهو يناقش عندما يجتمع ما الذي يبقى منه وما الذي يُشطب". 
وختم: "آمل أن يحضر جميع الوزراء غداً ورئيس الحكومة يدعو لجلسة لأن من واجباته ان يدعو الى جلسة وليس لأنه يريد ان يأخذ مكان أحد والمسار لن يتوقف وان لم تعقد غداً جلسة سيستمر ميقاتي في محاولة معالجة الأمور لعقد جلسة".





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