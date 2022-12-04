هذا جديد إصابات "كورونا" و "الكواليرا" في لبنان اليوم

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي اصابة جديدة بوباء "الكوليرا"، مشيرة إلى أن العدد التراكمي للحالات استقرّ عند 652 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه لم يجرِ تسجيل أي حالة وفاة جديدة والعدد التراكمي للوفيات هو 20.

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