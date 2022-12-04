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لبنان

هذا جديد إصابات "كورونا" و "الكواليرا" في لبنان اليوم

Lebanon 24
04-12-2022 | 16:31
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أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي اصابة جديدة بوباء "الكوليرا"، مشيرة إلى أن العدد التراكمي للحالات استقرّ عند 652 حالة.
وأوضحت الوزارة أنه لم يجرِ تسجيل أي حالة وفاة جديدة والعدد التراكمي للوفيات هو 20. 
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وفي ما خصّ "كورونا"، فقد أعلنت الوزارة عن تسجيل 51 إصابة جديدة بالوباء رفعت العدد التراكمي للحالات المُثبتة إلى 1220767، كما تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة.
 
 
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