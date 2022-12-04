أرقام متضاربة

تضاربت الأرقام التي يتداول بها بعض الخبراء الماليين حول المستوى الذي يمكن أن يصل إليه سعر الدولار في السوق السوداء بعد رفع اللولار المصرفي إلى خمسة عشر ألف ليرة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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