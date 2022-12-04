18
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
3
o
بشري
19
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جلسة الاربعاء النيابية لتشكيل لجنة تحقيق بملف الاتصالات
Lebanon 24
04-12-2022
|
22:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعقد جلسة مجلس النواب بعد غد للبحث في تأليف لجنة نيابية للتحقيق في اتهام وزراء بملف الوزراء السابقين الثلاثة للاتصالات: بطرس حرب، جمال جراح، نقولا الصحناوي.
وتوقع مصدر نيابي اكتمال النصاب للجلسة والخروج بجلنة تحقيق بنتيجة الجلسة.
Advertisement
اضرابات
وتنفذ نقابة موظفي شركتي الخليوي الفا وتاتش اضراباً بدءا من اليوم، "بعد فشل المفاوضات وتعنت وزير الاتصالات"، وفق ما ورد بتعبير البيان.
وقالت النقابة ان التوقف عن العمل مستمر لحين نيل الحقوق، محملاً المسؤولية لمن نكث بعهوده.
وفي الاطار التربوي، اعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي توقفها عن التعليم ابتداء من اليوم الاثنين، محملة المعنيين المسؤولية على خلفية المستحقات المؤجلة التي فقدت قيمتها، وقيمتها 35% من العام الدراسي 2021 – 2022 والعمل على القبض الفصلي، ودفع الحوافز التي وعد بها الوزير، واعادة النظر بالساعة، ودفع بدل النقل عن كل يوم تعليم فعلي.
ويجتمع «المتقاعدون العسكريون اليوم في ساحة النجمة، لإعطاء العسكريين المتقاعدين بدل متممات الراتب التقاعدي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انتقاد عوني لتغريدة خريش: آن الاوان لتنحيتها
Lebanon 24
انتقاد عوني لتغريدة خريش: آن الاوان لتنحيتها
02:45 | 2022-12-04
04/12/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّة مؤلمة جداً لأستاذ في الجامعة اللبنانيّة.. ما قرّره لا يخطر في البال!
Lebanon 24
قصّة مؤلمة جداً لأستاذ في الجامعة اللبنانيّة.. ما قرّره لا يخطر في البال!
01:57 | 2022-12-04
04/12/2022 01:57:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما ستشهده أي حرب مُقبلة بين لبنان وإسرائيل!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما ستشهده أي حرب مُقبلة بين لبنان وإسرائيل!
12:00 | 2022-12-04
04/12/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن تعميم لمصرف لبنان اليوم بشأن الدولار.. ماذا كُشف عنه؟
Lebanon 24
كلامٌ عن تعميم لمصرف لبنان اليوم بشأن الدولار.. ماذا كُشف عنه؟
11:21 | 2022-12-04
04/12/2022 11:21:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُغيّب إعلامياً عربياً بارزاً.. من هو؟
Lebanon 24
الموت يُغيّب إعلامياً عربياً بارزاً.. من هو؟
03:15 | 2022-12-04
04/12/2022 03:15:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2022-12-05
خطوات عملية متسارعة... هذا ما ستشهده بنشعي!
01:05 | 2022-12-05
قبيل ساعات من جلسة مجلس الوزراء.. ماذا قال وليد جنبلاط؟
01:00 | 2022-12-05
الجلسة الحكومية في موعدها ومعركة باسيل مع المرضى والمستشفيات
00:16 | 2022-12-05
أطلقوا عليه النار خلال محاولة سرقته... اليكم التفاصيل
23:20 | 2022-12-04
الجامعات اللبنانية منقسمة حول التصنيف العالمي: إجراء إلزامي للتطور أو علامة تجارية
23:15 | 2022-12-04
الأعمال في مبنى الأَهراءات معلّقة.. والكرة في ملعب وزارة الأشغال
فيديو
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
05/12/2022 08:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
05/12/2022 08:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
01:00 | 2022-12-03
05/12/2022 08:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact