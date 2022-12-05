أطلقوا عليه النار خلال محاولة سرقته... اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة مجموعة من المجهولين، سرقة أحد المارة على طريق "البلمند" في الشمال.

وخلال محاولة السرقة، تعرض الضحية لاطلاق نار، ما ادى الى اصابته في عنقه، لكنه تمكن من الفرار وتم نقله من قبل فرق الاسعاف الى أحد مستشفيات المنطقة.