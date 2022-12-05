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لبنان

خطوات عملية متسارعة... هذا ما ستشهده بنشعي!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-12-2022 | 01:15
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في ظل الشغور الرئاسي الذي تعاني منه البلاد، وفي ظل التعاطي الجدي من مختلف الافرقاء في الداخل والخارج  مع طرح اسم رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجيه لتولي مهام رئاسة الجمهورية، يبدو ان مجموعة خطوات عملية ستشهدها الساحة السياسية في لبنان مع مطلع العام المقبل تصب في صالح ترشيح فرنجيه "بصفته مرشحاً يبحث عن التوافق لا التحدي"، وفق ما تقول اوساطه.
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وفي هذا الاطار من المتوقع ان تشهد دارة فرنجيه في بنشعي زيارة لأحد سفراء الدول العربية الذي له دوره الريادي في لبنان وذلك خلال فترة الاعياد.
وقد تكون الزيارة مفتاحا لاطلاق "تيار المرده" ترشيح رئيسه بشكل رسميّ.
وتشير مصادر  فرنجية" الى ان الحركة الدبلوماسية ليست غريبة عن دارة فرنجيه في بنشعي، اذ انه يستقبل بشكل اسبوعي مجموعة من سفراء مختلف الدول في لبنان".

لبنان

خاص

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