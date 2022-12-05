Advertisement

لبنان

الاتصالات السعودية - السورية تعود مجدداً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-12-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1017094-638058261244805292.jpg
Doc-P-1017094-638058261244805292.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد التواصل السعودي- السوري مجدداً ليكون الحدث السياسي البارز في الحياة السياسية اللبنانية، اذ نقل مطلعون ان هناك تواصلا مستجدا بين الرياض ودمشق بهدف تحسين العلاقات الثنائية.
وكان زخم الاتصالات بين الدولتين قد تراجع بعد مرحلة من التقدم الايجابي الكبير في العلاقة بينهما، لكن الاسابيع القليلة الماضية شهدت عودة الحرارة الى التواصل الثنائي ما يوحي بإنفراجات قريبة.
Advertisement
واكدت مصادر مطلعة ان التواصل سيشمل ملفات عدة من بينها الملف اللبناني، الا ان هذا الامر لا يعني ابدا حصول اتفاق قريب على كيفية "ادارة الساحة اللبنانية"، خصوصا ان اولويات الطرفين في اماكن اخرى.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:36 | 2022-12-05
12:13 | 2022-12-05
12:07 | 2022-12-05
12:05 | 2022-12-05
11:55 | 2022-12-05
11:55 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website