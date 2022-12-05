الاتصالات السعودية - السورية تعود مجدداً

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عاد التواصل السعودي- السوري مجدداً ليكون الحدث السياسي البارز في الحياة السياسية اللبنانية، اذ نقل مطلعون ان هناك تواصلا مستجدا بين الرياض ودمشق بهدف تحسين العلاقات الثنائية.وكان زخم الاتصالات بين الدولتين قد تراجع بعد مرحلة من التقدم الايجابي الكبير في العلاقة بينهما، لكن الاسابيع القليلة الماضية شهدت عودة الحرارة الى التواصل الثنائي ما يوحي بإنفراجات قريبة.واكدت مصادر مطلعة ان التواصل سيشمل ملفات عدة من بينها الملف اللبناني، الا ان هذا الامر لا يعني ابدا حصول اتفاق قريب على كيفية "ادارة الساحة اللبنانية"، خصوصا ان اولويات الطرفين في اماكن اخرى.