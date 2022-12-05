جراحة جديدة لسلطان الطرب

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بعد العملية الجراحية التي خضع لها سلطان الطرب جورج وسوف قبل اشهر قليلة في اوتاره الصوتية وتماثل بالشفاء بطريقة سريعة وسافر لتلبية عدد من الحفلات وخاصةً في دول الخليج العربي ، وقام بتصوير فيديو كليب للأغنية الجديدة ، دخل وسوف الى إحدى المستشفيات الجامعية في بيروت وخضع لعملية تصغير المعدة وذلك بعد نصيحة طبيبه له نتبجة ازدياد وزنه بشكل كبير وسريع ما بات يؤثر سلباً على صحة قلبه وعلى مفاصله.وأفاد مصدر طبي ان العملية كانت ناجحة جداً ولم تُحدث اي مضاعفات وان الوسوف سوف ينخفض وزنه بشكل لافت خلال اسابيع".