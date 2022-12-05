لماذا لا يُعلن عن نشاط عون؟

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سئل أكثر من مقرّب للرئيس السابق ميشال عون عن أسباب عدم الإعلان عن النشاط اليومي، الذي يقوم به في دارته في الرابية، منذ أن ترك قصر بعبدا، فلم يكن الجواب مقنعًا، خصوصًا أنه جاء مبهمًا وغير محدّد.ومن المعروف أن عون يستقبل عددًا من الوزراء، الذين ينتمون إلى "التيار الوطني الحر"، ويعقد اجتماعات حزبية لها طابع تنظيمي، وغالبًا ما يكون رئيس "التيار" النائب جبران باسيل موجودًا.بعض زوار الرابية يؤكدّون ردًّا على بعض الشائعات عن صحة الرئيس السابق أنه في صحة جيدة، وهو يمارس هواية "المشي" في الطبيعة كلما سنحت له أحوال الطقس بذلك، ويتابع بدقة كل التطورات الحاصلة في البلد من خلال ما يصل إليه من تقارير صحافية لا تزال تُعدّ في بعض الدوائر الرسمية، ويصرّ على الاطلاع عليها باكرًا.يذكر ان عون رأى في بيان لمكتبه الإعلامي صدر امس أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"كشف عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع عن تأليف الحكومة، وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية".