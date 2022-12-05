18
o
بيروت
17
o
طرابلس
2
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لماذا لا يُعلن عن نشاط عون؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
05-12-2022
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
سئل أكثر من مقرّب للرئيس السابق ميشال عون عن أسباب عدم الإعلان عن النشاط اليومي، الذي يقوم به في دارته في الرابية، منذ أن ترك قصر بعبدا، فلم يكن الجواب مقنعًا، خصوصًا أنه جاء مبهمًا وغير محدّد.
Advertisement
ومن المعروف أن عون يستقبل عددًا من الوزراء، الذين ينتمون إلى "التيار الوطني الحر"، ويعقد اجتماعات حزبية لها طابع تنظيمي، وغالبًا ما يكون رئيس "التيار" النائب جبران باسيل موجودًا.
بعض زوار الرابية يؤكدّون ردًّا على بعض الشائعات عن صحة الرئيس السابق أنه في صحة جيدة، وهو يمارس هواية "المشي" في الطبيعة كلما سنحت له أحوال الطقس بذلك، ويتابع بدقة كل التطورات الحاصلة في البلد من خلال ما يصل إليه من تقارير صحافية لا تزال تُعدّ في بعض الدوائر الرسمية، ويصرّ على الاطلاع عليها باكرًا.
يذكر ان عون رأى في بيان لمكتبه الإعلامي صدر امس أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"كشف عن الأسباب الحقيقية التي جعلته يمتنع عن تأليف الحكومة، وهي محاولة الاستئثار بالسلطة وفرض إرادته على اللبنانيين خلافاً لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالليرة والدولار.. هكذا أصبحت الرسوم لدى "كُتّاب العدل"
Lebanon 24
بالليرة والدولار.. هكذا أصبحت الرسوم لدى "كُتّاب العدل"
14:23 | 2022-12-04
04/12/2022 02:23:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء.. هذه أبرز البنود التي أقرّت وميقاتي يدعو للتعاون
Lebanon 24
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء.. هذه أبرز البنود التي أقرّت وميقاتي يدعو للتعاون
07:00 | 2022-12-05
05/12/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
07:57 | 2022-12-05
05/12/2022 07:57:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يقبل باسيل بقائد الجيش؟
Lebanon 24
هل يقبل باسيل بقائد الجيش؟
04:30 | 2022-12-05
05/12/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
09:47 | 2022-12-05
05/12/2022 09:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
08:36 | 2022-12-05
هذا ما يفعله نجيب ميقاتي في الأزمات
12:13 | 2022-12-05
لمستخدمي "فيسبوك" في لبنان.. إليكم هذا الخبر العاجل
12:07 | 2022-12-05
مشاريع مرتقبة لـ"إذاعة لبنان"... فلحة يكشف عن التفاصيل
12:05 | 2022-12-05
تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين: نشكرُ الحكومة لإقرارها دفع المساعدة الاجتماعية على كامل الراتب
11:55 | 2022-12-05
عن الرّواتب المدفوعة بـ"الدولار الفريش".. ماذا قال أحد الوزراء؟
11:55 | 2022-12-05
بيان لـ"المركزي" بشأن "صيرفة"... إليكم تفاصيله
فيديو
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
05/12/2022 19:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
05/12/2022 19:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
01:00 | 2022-12-03
05/12/2022 19:22:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact