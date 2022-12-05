المنطقة غير جاهزة للتسوية

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إستنتج عدد من المسؤولين السياسيين التقوا ديبلوماسيين غربيين خلال الفترة الماضية ان اكثر من دولة اقليمية غير جاهزة لانهاء الازمة اللبنانية ، او الاصح للذهاب الى تسوية نهائية في هذا التوقيت بالذات.وبحسب مصادر مطلعة "فإن دول الخليج مثلا ليست جاهزة بعد للذهاب الى فض اشتباك كامل مع حزب الله، وترغب بالانتظار قليلاً قبل حسم توجهها العام في لبنان خلال المرحلة المقبلة".وتعتبر المصادر "ان ايران ايضا لا ترغب بتقديم اي تنازل حاليا في ظل الضغوط التي تطالها كي لا تظهر في موقف ضعف، بل تنتظر تحسن الاوضاع الداخلية فيها لكي تعود الى المفاوضات من موقع قوة".