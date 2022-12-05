نقولا نحاس: الخلاف الحاصل حول جلسة اليوم هو خلاف سياسي وليس دستوري

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شدد مستشار الرئيس نجيب ميقاتي نقولا نحاس، على أن مصالح الناس تقضي بانعقاد مجلس الوزراء، موضحاً ألا لبس في الدستور، وهو يسمح للحكومة بممارسة صلاحياتها.وفي حديث الى" صوت كل لبنان"، أكد نحاس أنّه في حال لم يتمّ تأمين النصاب، فسيتمّ إرجاء الجلسة حكماً لانّ توقيع المراسيم يحتاج لاجتماع للحكومة وخصوصاً في ظلّ شغور منصب رئاسة الجمهورية.واعتبر نحاس أن الخلاف الحاصل حول جلسة اليوم هو خلاف سياسي وليس دستوري، مشيراً الى ان الوزراء التسعة الذين أعلنوا في بيان مقاطعة الجلسة لم يجتمعوا في الأساس وأن البيان صدر عن غرفة ما بعد بيان الرئيس السابق ميشال عون.