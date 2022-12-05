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لبنان

الدولار يواصل ارتفاعه.. هذا ما سجله صباح اليوم

Lebanon 24
05-12-2022 | 02:52
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سجل سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الموازية صباح اليوم ما بين 41500 و41600 ليرة للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد اقفل مساء أمس على سعر ما بين 41275 و41375 ليرة للدولار الواحد.

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