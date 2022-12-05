Advertisement

لبنان

وزير البيئة: سنلبي دعوة ميقاتي وسنُشارك في جلسة الحكومة اليوم

Lebanon 24
05-12-2022 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1017129-638058314782370004.jpg
Doc-P-1017129-638058314782370004.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين مشاركته في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد اليوم الإثنين في السراي الحكومي، وقال: "سنلبي دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحضور الجلسة للبتّ بالأمور المُلحّة المصيرية وأهمها هبة بقيمة 9 مليون دولار لإدارة النفايات الصلبة من البنك الدولي".
Advertisement
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت ياسين إلى أنه "من الواجب الدستوري والأخلاقي تسيير المرفق العام"، معتبراً أنه من "غير المقبول مهاجمة مقام رئاسة مجلس الوزراء"، وأضاف: "إن ماهية القرارات تتعلّق بالأمور اليومية التي يحتاجها الناس فماذا سنفعل إذا انهار القطاع الاستشفائي والزراعي والأمن الغذائي؟".
وختم: "الهدف الرئيسي للقوى السياسية انتخاب رئيس للجمهورية ونتفق جميعاً على ذلك لكن الى حينها يجب تأمين سير العمل اليومي".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:36 | 2022-12-05
12:13 | 2022-12-05
12:07 | 2022-12-05
12:05 | 2022-12-05
11:55 | 2022-12-05
11:55 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website