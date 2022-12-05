وزير البيئة: سنلبي دعوة ميقاتي وسنُشارك في جلسة الحكومة اليوم

أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين مشاركته في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد اليوم الإثنين في السراي الحكومي، وقال: "سنلبي دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحضور الجلسة للبتّ بالأمور المُلحّة المصيرية وأهمها هبة بقيمة 9 مليون دولار لإدارة النفايات الصلبة من البنك الدولي".

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، لفت ياسين إلى أنه "من الواجب الدستوري والأخلاقي تسيير المرفق العام"، معتبراً أنه من "غير المقبول مهاجمة مقام رئاسة مجلس الوزراء"، وأضاف: "إن ماهية القرارات تتعلّق بالأمور اليومية التي يحتاجها الناس فماذا سنفعل إذا انهار القطاع الاستشفائي والزراعي والأمن الغذائي؟".