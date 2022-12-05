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لبنان

الوزير يتعرض للضغط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-12-2022 | 03:15
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تلقى وزير في حكومة تصريف الأعمال وابلا من الإتصالات من الرموز ( ٠٦/ ٠٩ / و ٠٤ ) اي اللقلوق / البترون / وساحل المتن ، وذلك لثنيه عن المشاركة في جلسة مجلس الوزراء.
وأشار مصدر مطلع على الضغوط التي مورست على هذا الوزير انه غير مقتنع بعدم المشاركة في الجلسة لكون المواضيع التي ستطرح انسانية وحياتية ومعيشية .
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ووفق المعلومات فان الوزير المعني ورغم ارتباط حزبه بحسابات سياسية قد يشارك في الجلسة اليوم.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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