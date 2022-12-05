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لبنان

زحمة أمام الصرافات الآلية... الموظفون: نريد الدولار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-12-2022 | 03:45
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لُوحظ أنّ المصارف تشهد زحمة مواطنين معظمهم من موظفي القطاع العام والسلك العسكريّ، وخصوصاً أمام آلات الـ"ATM" لسحب رواتبهم بالدولار، على أساس سعر "صيرفة". 
واللافت أنّ الصرافات الآلية تفرغ بسرعة من الدولار، بسبب زيادة المعاشات من جهّة، ورفض الموظفين تقاضي رواتبهم بالليرة اللبنانيّة من جهّة ثانيّة.
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فبعمليّة حسابيّة بسيطة، يتبيّن أنّ من أصبح راتبه 10 ملايين على سبيل المثال، ينال حوالي 330 دولاراً على أساس "صيرفة"، أيّ 13 مليون و500 ألف ليرة بحسب سعر السوق الموازيّة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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