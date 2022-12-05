"النصاب تأمّن".. جلسة الحكومة انطلقت وهؤلاء هم الوزراء المشاركون فيها

يعقد مجلس الوزراء جلسة في هذه الأثناء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي ومشاركة نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء: التربية القاضي عباس الحلبي، الداخلية بسام المولوي، الإتصالات جوني القرم، الإعلام زياد مكاري، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الأبيض، التنمية الادارية نجلا الرياشي، العمل مصطفى بيرم، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الثقافة محمد وسام مرتضى، الشباب والرياضة جورج كلاس، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الاشغال العامة علي حمية في حضور الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومدير عام القصر الجمهوري انطوان شقير.

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صورٌ من جلسة اليوم: