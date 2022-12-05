وزير العدل: لبنان يقف أمام واقعٍ لم يشهده من قبل

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قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI" إنّ "لبنان يقف أمام واقعٍ لم يشهده من قبل"، وأضاف: "نحنُ أمام 3 محطّات: الأولى حكومة تُعتبر شبه مستقيلة، والثانية خلو في سدّة رئاسة الجمهورية، والثالثة الحكومة لم تأخذ ثقة مجلس النواب".