خلال جلسة مجلس الوزراء.. هذا ما طلبه وزير الشؤون الاجتماعيّة

علم "لبنان24" أنه بعد بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي، اليوم الإثنين، وإثر انتهاء رئيس الحكومة من كلمته أمام الوزراء في مستهل الجلسة، طلب وزير الشؤون الاجتماعيّة هيكتور حجّار الكلام لإدلاء مداخلة عن أسباب مقاطعة حضور الجلسة من قبل العديد من الوزراء.

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