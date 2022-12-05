طفل يتوفى بطريقة مأساوية.. هذا ما جرى في الضنية

توفي الطفل ب. ا (عشر سنوات)، اثر تعرضه لحادث صدم على اوتوستراد بلدة بخعون - الضنية. وكان قد نقل الى مستشفى السيدة في زغرتا للعلاج لكن ما لبث ان فارق الحياة متأثراً بجراحه نتيجة اصابته بنزيف حاد في رأسه.

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