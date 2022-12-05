مطلوبان خطيران بقبضة "المخابرات".. من هما؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 4 /12 /2022، أوقفت قوة من الجيش في منطقة الميناء - طرابلس المواطنَين (أ.ع) و (م.ا)، المطلوبين بموجب مذكرات توقيف بجرم إطلاق النار ولتشكيلهما عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، وضبطت بحوزتهما مسدسين حربيين ورمانة يدوية، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".

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