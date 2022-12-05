نقابة محرري الصحافة: الجمعية العمومية في 20 الحالي وتعتبر قانونية بمن حضر

أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية، بيانا اشارت فيه الى انه "لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية اليوم، وستنعقد بتاريخ 20 كانون الاول الحالي الساعة العاشرة صباحا في مركز النقابة في الحازمية في دورة ثالثة تعتبر قانونية بمن حضر من الاعضاء".

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