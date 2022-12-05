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لبنان
اعتصام تحذيري لهذه البلدية.. لا عمل!
Lebanon 24
05-12-2022
|
06:07
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أعلنت بلدية الغبيري، الاعتصام التحذيري يوم الاربعاء في 7 كانون الأول الحالي، حيث ستتوقف كل اقسام البلدية عن العمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا.
وأعلنت البلدية، في بيان وجهته الى الوزراء والنواب والاهالي، "ان البلديات وصلت في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة ومنها بلديتكم بلدية الغبيري الى مرحلة قد تضطر للتوقف عن خدمتكم لعدم قدرتها على الاستمرار في دفع الرواتب والأجور والتكاليف التشغيلية".
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واشار البيان الى "ان البلدية قد أرهقت ومنذ سنوات طوال بمهام ومسؤوليات ألقيت على عاتقها حين تخلت الدولة عن القيام بها في بعض الاحيان أو تهربا من المسؤولية في احيان أخرى. لقد فرضت اعباء على بلديتنا وكل البلديات ارهقتها ماليا وحرفت جهدها عن تنفيذ البرامج التنموية والخدماتية لكم جميعاً. ان أبرز ما اصاب بلدية الغبيري في موازنتها المالية هي الزيادات التي اقرتها الحكومة ومجلس النواب، عندما أقرت سلسلة الرتب والرواتب واليوم بعدما صدرت موازنة العام 2022 دون أن تلحظ تأمين موارد مالية لإعطاء حقوق موظفي واجراء وعمال البلديات. جرت العادة، انه طالما لم تطلق البلديات الصرخة وجعا، فإن الدولة تتابع رمي المسؤوليات عليها دون الشعور بأوجاعها".
وتابعت: "بناء عليه، ولكي نضع حدا لهذا التدهور ووقف انهيار العمل البلدي وقبل فوات الاوان نعلن الاعتصام التحذيري يوم الاربعاء الواقع في 7 كانون الأول 2022 حيث ستتوقف كل اقسام البلدية عن العمل من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا. نعلن هذا الاعتصام قبل ان يأتي يوم يعلن موظفو وعمال بلدية الغبيري وقف أعمالهم حين لا تكون البلدية قادرة على تأمين الرواتب والأجور حيث لا عمل دون اجر".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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