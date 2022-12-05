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بدأ موظفو ألفا وتاتش اضرابا مفتوحا، واعتصم الموظفون في مبنى تاتش صباح اليوم تلبية لدعوة نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للخليوي، للمطالبة بتطبيق عقد العمل الجماعي والمساواة في الحقوق، واحتجاجا على الإستنساببة في الترقيات والحوافز المادية.وأقفلت متاجر ومراكز خدمة الزبائن في شركتي ألفا وتاتش، كما توقفت أعمال خدمة الزبائن وكل الأعمال التقنية واللوجيستية كما وتوزيع الخطوط في السوق وبطاقات التشريج للخطوط المسبقة الدفع.واكد النقيب مارك عون أن "الإضراب هو حق لنا ونحن لم نتوان يوما عن القيام بواجبنا، لكن جرى حرماننا من حقوقنا على مدى سنوات وحتى اليوم"، لافتا الى أن الإضراب" لن يتوقف حتى تحقيق كل المطالب".