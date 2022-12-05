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لبنان

ميقاتي بعد جلسة الحكومة: قمنا بواجبنا ولدينا نوايا طيبة للتعاون

Lebanon 24
05-12-2022 | 06:57
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أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "مجلس الوزراء إنعقد اليوم تحت سقف الدستور اللبناني، والنظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء، وأقرينا معظم بنود جدول الاعمال".
وشدد على أن "مجلس الوزراء قام بدوره كاملا حسب الأصول"، داعياً الى"فصل السياسة عن العمل الحكومي المطلوب لخدمة امور الناس ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين"، وقال: "كلنا في خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة جداً". 
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كلام ميقاتي جاء بعد ترأسه، جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، حيث قال: "إنعقد مجلس الوزراء اليوم تحت سقف الدستور اللبناني، والنظام الداخلي لعمل مجلس الوزراء، وأقرينا معظم بنود جدول الاعمال ، فيما رفض بعض الوزراء، خلال المناقشة، بعض البنود، ولم يحصل التصويت عليها بل سحبت من الجلسة. مجلس الوزراء قام بدوره كاملا حسب الأصول، واحب ان اتوجه في هذه المناسبة برسالة قصيرة لجميع اللبنانيين. من خلال متابعة بعض ما ورد في بعض الصحف أقول : لم يكن هناك اليوم اي وزير ملك، وكلنا في خدمة هذا البلد، ونتعاون لتمرير هذه المرحلة الصعبة جدا. لسنا في وضع نحسد عليه، ولسنا مسرورين للصعوبة في تلبية المطالب الكثيرة التي تردنا كل يوم. لو لم نعقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم ، لكان القطاع الصحي لا سيما مرضى السرطان وغسيل الكلى، قد تعرضوا لضربة كبيرة. كما اقرينا في الجلسة بنودا عديدة ابرزها يتعلق باوجيرو، ولو لم نتخذ القرار المناسب لكان قطاع الاتصالات الدولي والانترنت مهددا بالانقطاع التام خلال اسبوع. كما اقرينا الاعتمادات الخاصة بجرف الثلوج والطرق.
قد يتحدث البعض عن خفض جدول الاعمال من  بندا الى 25 بندا، وقد اعطيت التوجيهات في  هذا الامر السبت بعدما طلب عدد من الوزراء الذين لم يحضروا جلسة اليوم ، ان يكون جدول الاعمال مختصرا لكي يحضروا. ورغم ذلك حصل اعتراض اليوم. اتمنى على جميع الوزراء ان يحضروا عند الدعوة الى عقد جلسات  لمجلس الوزراء في حال الضرورة القصوى. ولهذا السبب طلبت من جميع الوزراء ، الذين حضروا جلسة اليوم والذين لم يحضروا، عقد اجتماع الساعة الثالثة لنبحث معا في كل المواضيع كعائلة واحدة.المهم ان نكون يدا واحدة ونعمل بنية طيبة وتعاون ، ولنفصل السياسة عن العمل الحكومي المطلوب لخدمة امور الناس ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين. اشكر جميع الوزراء وسنلتقي باذن الله لنرسم معا خطة العمل".
وقال: "اكثر ما يؤلمني ان يحاول البعض وضع الامور في خانة حسابات طائفية ومذهبية، فلا احد منا يرغب في ان يأخذ مكان رئيس الجمهورية ، ولكي تحل هذه المسألة فليتم انتخاب رئيس جمهورية بشكل سريع. الدستور كلفنا بمهمات معينة، وعلينا القيام بها بكل وضوح".
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