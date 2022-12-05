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لبنان
وزير الدفاع وقّع ولازارو اتفاقية تقديم المساعدات للجيش في قطاع جنوب الليطاني
Lebanon 24
05-12-2022
|
07:08
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استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو على رأس وفد، وجرى التوقيع على اتفاقية تمديد أحكام مذكرة التفاهم الخاصة بتقديم الدعم اللوجستي ( الوقود والغذاء والدواء) للجيش اللبناني لدى تنفيذ الأنشطة المشتركة بين الجيش واليونيفيل وذلك لمدة ستة أشهر لا تتخطى 28 شباط 2023 تنفيذًا لما نصت عليه الفقرة 11 من القرار 2650 الصادر في 31 آب 2022 والذي بموجبه طلب مجلس الأمن من اليونيفيل تمديد التدابير المؤقتة والخاصة بالدعم بشكل استثنائي.
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وأثنى الوزير سليم على ما تقوم به القوة الدولية منذ العام 1978 من مهام مشتركة في الجنوب مع الجيش، مشددًا على "أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش واليونيفيل للمحافظة على الهدوء والإستقرار في الجنوب".
وعبّر الجنرال لازارو عن "ارتياحه للتعاون المستمر في العمل المشنرك بين قوات اليونيفيل والجيش اللبناني وانعكاس ذلك على الهدوء والإستقرار الذي ينعم به الجنوب وأهله"، لافتًا الى" العلاقات الإنسانية التي نشأت على مدى عقود بين السكان والمسؤولين المحليين وقوات الأمم المتحدة العاملة في المنطقة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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