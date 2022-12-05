فرنجيه التقى وفداً نقابياً طرابلسياً

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استقبل النائب طوني فرنجيه في دارته في زغرتا ، وفداً نقابياً من مدينة طرابلس، ضم كلاً من رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، رئيس نقابة عمال ومستخدمي مصفاة طرابلس خالد الدهيبي، امين سر نقابة المصفاة بطرس دويهي، رئيس نقابة المصب في طرابلس بسام عيسى وأمين نقابة المصب علي غزاوي، في حضور منسق "تيار المرده" في طرابلس رفلي دياب.ووفق بيان عن مكتب فرنجيه، تم خلال اللقاء عرض الموضوع القضائي المرتبط بمنشآت النفط في طرابلس وختم خزاناتها بالشمع الأحمر من قبل القضاء المختص.وأكد الجميع " ضرورة ان يأخذ التحقيق القضائي مساره القانوني حماية للحقوق العامة وعملاً بمبدأ المحاسبة الذي لا بد له من ان يطال مختلف القطاعات العامة والرسمية في لبنان".وفي السياق نفسه، دعا المجتمعون الى "تحقيق شفافٍ وسريع، اذ ان اقفال منشآت النفط لفترة طويلة يعود بالضرر على أكثر من 200 عائلة تعتاش من خلالها، كما يشكل تحدياّ للحركة الاقتصادية والتجارية في الشمال عموما وطرابلس خصوصا".