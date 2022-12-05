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لبنان

شقير بحث مع رئيس جامعة الكسليك في أوضاع التعليم الجامعي

Lebanon 24
05-12-2022 | 07:30
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إستقبل رئيس "الهيئات الإقتصادية" الوزير السابق محمد شقير، رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب طلال هاشم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبحث معه أوضاع قطاع التعليم في لبنان، بخاصة الجامعي وسبل تفعيل التعاون بين الهيئات الإقتصادية وجامعة الروح القدس.
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بداية رحب شقير بالأب هاشم، وأكد "الإهتمام الكبير الذي توليه الهيئات الإقتصادية لموضوع التعليم والحفاظ على ديمومته ومستواه العالي"، مشددا على "ضرورة تكاتف كافة الجهود لحماية هذا القطاع الإستراتيجي بالنسبة لموقع لبنان ودوره وهويته ومستقبله، بخاصة إن الجامعات في لبنان كان لها الدور الأساسي والريادي في تمكين اللبنانيين من العمل والإبداع والإنجاز في بلدهم وفي مختلف دول العالم".
 
وأكد شقير للأب هاشم "وقوف الهيئات الإقتصادية الى جانبه في أي مشروع يخدم جامعة الروح القدس والتعليم في لبنان".
 
من جهته، شكر الأب هاشم شقير على إستقباله وعلى "الدور الكبير الذي يلعبه على رأس الهيئات الإقتصادية لحماية لبنان وإقتصاده وهويته"، آملا "في ترسيخ التعاون بين جامعة الروح القدس والهيئات على أكثر من مستوى خدمة للطلاب اللبنانيين ولقطاع التعليم في لبنان".
 
ووجه الأب هاشم دعوة لشقير لزيارة الجامعة. وقد رد الأخير بقبول الدعوة التي سيتم تحديد موعدها قريبا".
المصدر: الوكالة الوطنية
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