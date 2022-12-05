جولة أفق عامة بين وزير العدل ووفد برلماني فرنسي

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استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة وفداً نيابياً فرنسياً من البرلمان الأوروبي برئاسة النائب جوردان باردللا، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان ومواضيع تتعلق بوزارة العدل.بعد الإجتماع، صرّح الوزير الخوري بالآتي: " استقبلتُ اليوم وفداً فرنسياً من البرلمان الأوروبي حيث تناقشنا في مواضيع عدة شكّلت جولة أفق عن الأوضاع في لبنان من الجوانب كافة، الإقتصادية والنقدية والإجتماعية، وقد اقتصر دور الوفد على الإستماع الى قدمتُه من شرح، ولم نلقَ من قبلهم أي عرض أو إقتراح سوى الاستماع الى الهواجس اللبنانية والى شؤون تتصل بوزارة العدل تحديداً، خاصة مسألة اعتكاف القضاة، وما عانى منه لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد شرحتُ له ما أملك من معطيات".تابع : "لقد تلقينا وعداً من الوفد بالعودة مرة أخرى الى لبنان لأهداف وأسباب أخرى، كما تطرقنا الى ملف انفجار المرفأ، فهم لا يملكون أية معلومات بهذا الخصوص، وأنا من جهتي وبحكم الفصل بين السلطات، لم أدلِ بأية معلومات تتعلق بالملف، فأنا لا أتدخل بعمل القضاء".ورداً على سؤال حول الموقف الذي عبّر عنه الوفد في ما يتعلب ملف المرفأ، أجاب الخوري: "هم أرادوا الإستفسار عن مصير الملف وعن توقف التحقيق فيه، وقد أبلغونا بأن ملفات بهذا الحجم وضعَ القضاء الفرنسي يده عليها أخذت وقتاً طويلاً للوصول الى إصدار حكم نهائي. نحن نأمل الا تطول الملفات عندنا كما حدث عندهم".وختم : "تطرق البحث أيضاً الى الوضع الإقتصادي بشكل عام، كما الأوضاع العامة والأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان".