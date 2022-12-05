Advertisement

لبنان

جولة أفق عامة بين وزير العدل ووفد برلماني فرنسي

Lebanon 24
05-12-2022 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1017218-638058488967283052.jpeg
Doc-P-1017218-638058488967283052.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة وفداً نيابياً فرنسياً من البرلمان الأوروبي برئاسة النائب جوردان باردللا، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان ومواضيع تتعلق بوزارة العدل.
Advertisement

بعد الإجتماع، صرّح الوزير الخوري بالآتي: " استقبلتُ اليوم وفداً فرنسياً من البرلمان الأوروبي حيث تناقشنا في مواضيع عدة شكّلت جولة أفق عن الأوضاع في لبنان من الجوانب كافة، الإقتصادية والنقدية والإجتماعية، وقد اقتصر دور الوفد على الإستماع الى قدمتُه من شرح، ولم نلقَ من قبلهم أي عرض أو إقتراح سوى الاستماع الى الهواجس اللبنانية والى شؤون تتصل بوزارة العدل تحديداً، خاصة مسألة اعتكاف القضاة، وما عانى منه لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، وقد شرحتُ له ما أملك من معطيات".

تابع : "لقد تلقينا وعداً من الوفد بالعودة مرة أخرى الى لبنان لأهداف وأسباب أخرى، كما تطرقنا الى ملف انفجار المرفأ، فهم لا يملكون أية معلومات بهذا الخصوص، وأنا  من جهتي وبحكم الفصل بين السلطات، لم أدلِ بأية معلومات تتعلق بالملف، فأنا لا أتدخل بعمل القضاء".
ورداً على سؤال حول الموقف الذي عبّر  عنه الوفد في ما يتعلب ملف المرفأ، أجاب الخوري: "هم أرادوا الإستفسار عن مصير الملف وعن توقف التحقيق فيه، وقد أبلغونا بأن ملفات بهذا الحجم وضعَ القضاء الفرنسي يده عليها أخذت وقتاً طويلاً للوصول الى إصدار  حكم نهائي. نحن نأمل الا تطول الملفات عندنا كما حدث عندهم".

وختم : "تطرق البحث أيضاً الى الوضع الإقتصادي بشكل عام، كما الأوضاع العامة والأزمات المتتالية التي يمر بها لبنان".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:36 | 2022-12-05
12:13 | 2022-12-05
12:07 | 2022-12-05
12:05 | 2022-12-05
11:55 | 2022-12-05
11:55 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website