انتظروا.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم

أشارت مصادر مصرفيّة إلى أنّ مصرف لبنان قد لا يُبادر، اليوم الإثنين، إلى رفع سعر دولار "صيرفة" من سعر 30300 ليرة لبنانية، معللة ذلك للأسباب التالية:
أولاً: الكثير من الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم من المصارف حتى الآن.
ثانياً: أغلب العمليات النقدية التي تقوم بها المصارف ما زالت ترتبط بكوتا الدولارات التي تم شراؤها على السعر المذكور.
ثالثاً: السعر الذي حدّده مصرف لبنان يرتبطُ بمداولاتٍ تؤدي إلى استقراره حالياً.
مع هذا، لم تستبعد المصادر أي ارتفاعٍ لـ"دولار صيرفة"، موضحة أنّ أي سعر جديد في حال إقراره لن يتعدّى الـ30700 ليرة لبنانية.