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لبنان

كلاس يوجه رسالة بخصوص الشباب والوظائف.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-12-2022 | 08:33
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صدر عن وزير الشباب والرياضة جورج كلاس البيان التالي: 
 
"طالبنا بضرورة الاسراع بالعمل لتوفير الظروف القصوى لإنتخاب رئيس للجمهورية، حرصا لإنتطام عمل المؤسسات الدستورية وإكمال عقدها، و ضرورة إحترام الميثاقية ومواد الدستور إنقاذًا للبنان من المحن التي تتكاثر عليه، لأن لبنان من دون رئيس يبقى بلداً منقوص التمثيل ظَرفيّاً، وهذا ما لا يرتضيه أحد ولا يقبل به أيُّ مكوِّن اجتماعي او سياسي او ديني، فرئاسة الجمهورية من حيث انها رمز الوطن ورأس الدولة هي مطلب لبناني عام، ونتمنى ان نصل الى خواتيم خيرة في وقتٍ قريب بإذن الله.
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وحرصاً على مستقبل وحالة الشباب الذين يعملون في لبنان ويتقاضون رواتبهم واجورهم بالعملة الاجنبية، ومنعاً لتفاقم البلبة الناجمة عن فرض ضرائب على العاملين والشركات بالدولار مع مفعول رجعي، بما يخالف للدستور، و انطلاقًا من واجبي الوطني وكوزير الشباب والرياضة ومعني بموضوع الشباب وضرورة توفير فرص عمل لهم، ورفع الظلم الواقع على الرواتب والاجور المدفوعة بالدولار(الفريش) وما يترتب عليها من ضرائب إرهاقية، طلبت بالتعاون مع معالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين بضرورة اعادة النظر بالموضوع نظرا لانعكاساته الحادة على المجتمع والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لانه سيكون سببا اضافيا لهجرة الشباب. وكان وعد من دولة الرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال الدكتور يوسف الخليل بأنه سيعاد النظر بالامر وسيصدر الوزي الخليل بيانا بذلك. 
وتمنينا على دولة الرئيس ان يصار الى التواصل مع الزملاء الوزراء المعترضين والتحاور معهم، مؤكدًا ان البلد يحتاج الى كل القوى والمكونات المجتمعية والمراجع السياسية والروحية والى ان تكون الحكومة مجتمعة لتحمل المسؤولية التي علينا ان نتحملها جمعيا، خارج اي شعور بالتحدي. و قد وعد دولته بالقيام بالاتصالات اللازمة للحفاظ على روحية التضامن الحكومي إنقاذا للوطن و تخطيا للازمة".
 
 
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