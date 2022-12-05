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لبنان

خبر هامّ عن قروض الإسكان... هل من تعديل؟

Lebanon 24
05-12-2022 | 08:46
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طمأن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب إلى "أن قروض الإسكان حتى الآن غير خاضعة للتعديل وتسديدها لا يزال بالليرة اللبنانية". 
 
وأشار في تصريح إلى أن "القروض ستبقى على حالها، لأن مصدر الأموال هو مصرف لبنان وبالليرة اللبنانية، ومصرف الإسكان يسلمها أيضا بالليرة اللبنانية، وبالتالي فإن هذا الثبات في العملة ينسحب على المقترض وقيمة القرض".
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وأضاف أن "مصرف الإسكان ليس مسؤولا عن أي تغطية للأسعار، فالدولة وحدها هي المسؤولة عن تحسين أوضاع المواطنين من ضمن تحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام".
المصدر: الوكالة الوطنية
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