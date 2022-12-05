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لبنان

حادث مروّع يودي بحياة الشاب علي

Lebanon 24
05-12-2022 | 09:07
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وقع حادث سير مروّع على اوتوستراد الغازية في الجنوب، مما ادى الى وفاة الشاب علي ط. من بلدة الوردانية.

وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقًا بالحادث.
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