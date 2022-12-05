اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً



Advertisement بينما سجل سعر صرف الدولار الاميركي في السوق الموازية صباحا ما بين 41500 و41600 ليرة للدولار الواحد.

سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم الاثنين تسعيرة تراوحت ما بين 41400 و41500 ليرة للدولار الواحد.