مرسومان عن مجلس الوزراء.. اليكم التفاصيل

صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مرسوم نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2022.

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وكذلك صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة. وكذلك صدر عن رئاسة مجلس الوزراء مرسوم توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة.

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