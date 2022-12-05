شهيب: في 6 كانون ولد الفكر

في ٦ كانون وُلِد الفكر الذي قاد ثورةً في عالم الإنسان، وصوَّب السياسة، وأغنى الإنسانية، مطلقاً نضالاً تحرّرياً لا يهدأ ولا يلين.
في ذكرى ميلاده، نُجدّد التأكيد أنَّ نهج #كمال_جنبلاط وحده، هو جسر العبور نحو لبنان الذي نريد، وأن سلطة أهل جهنَّم لن تستمر.#ميلاد_الفكر pic.twitter.com/DreYDpZG2h
— Akram Chehayeb (@ChehayebAkram) December 5, 2022
في ٦ كانون وُلِد الفكر الذي قاد ثورةً في عالم الإنسان، وصوَّب السياسة، وأغنى الإنسانية، مطلقاً نضالاً تحرّرياً لا يهدأ ولا يلين.
في ذكرى ميلاده، نُجدّد التأكيد أنَّ نهج #كمال_جنبلاط وحده، هو جسر العبور نحو لبنان الذي نريد، وأن سلطة أهل جهنَّم لن تستمر.#ميلاد_الفكر pic.twitter.com/DreYDpZG2h