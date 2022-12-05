بو حبيب استقبل وفد البرلمان الاوروبي.. علامَ تركّز البحث؟

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب عصر اليوم في مكتبه وفد البرلمان الاوروبي برئاسة جوردان بارديلا، حيث تم البحث في العلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي والتنسيق بينهما وملف النزوح السوري والاوضاع الاقتصادية والسياسية في لبنان.

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