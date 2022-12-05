تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين: نشكرُ الحكومة لإقرارها دفع المساعدة الاجتماعية على كامل الراتب

أصدرت تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بياناً، اليوم الإثنين، جاء فيه: " لقد تعودنا دوماً ان نبادل الخير بالخير ونمد يدنا لمن يناصر قضايانا ونعترف له بالجميل لقاء فعله وبنفس الوقت نقاتل بشراسة من يتطاول على لقمة عيشنا وحياتنا الكريمة والتي دفعنا ثمناً لها أياما وليالٍ من عمرنا وشبابنا بعيداً عن بيوتنا تحت الحر والبرد معرضين أنفسنا للخطر، دفع بعضنا ثمنه حياته شهيداً والبعض الاخر أضحى معوقاً بسبب إصابة حرب رغم ذلك مازلنا نتمسك بالدولة وتحت رايتها سائرون".

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أضاف: "بالرغم من أن رواتبنا هي من فوائد المحسومات التقاعدية وليست منة من أحد، استقبلنا اليوم بسرور قرار مجلس الوزراء القاضي بدفع المساعدة الاجتماعية على كامل الراتب، ويبقى إصدار ما يلزم كي تتمكن وزارة المالية من دفع المستحقات إستنادا لما تم إقراره".

وتابع: "من هذا المنطلق، تثمن التنسيقية ما قام به المجلس وتتقدم بالشكر من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومقام المجلس الموقر الذي ساهم قراره بالحفاظ على سلامة الامن الاجتماعي لشريحة كبيرة من اللبنانيين، داعية دولة الرئيس الى اعطاء التوجيهات اللازمة لوزارة المالية لتعمل على دفع المستحقات لاصحابها قبل الاعياد نظراً لما يعانيه اصحاب الحقوق من ضائقة مالية في هذا الظرف القاتم التي تمر به البلاد كما تطالب التنسيقية من مقام مجلس الوزراء والذي نعتبره كجفن العين معالجة موضوع المتممات للعام 2023 وفق القوانين المرعية الاجراء".

وختم البيان: "كل التقدير نحمله لكل مسؤول عمل ويعمل من أجل صون حقوقنا والتي كفلها الدستور معاهدين الدولة ومؤسساتها الامنية والعسكرية أن نبقى أمناء على القسم".