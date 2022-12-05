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وقال في حديث إذاعي للبرنامج الصباحي "معنا الاثنين أحلا"، الذي تقدمه الزميلة زينب زعيتر، إننا "نعمل لنؤدي الدور الوظيفي الراقي والسامي، ويكون لدينا الكثير من العطاءات"، مضيفاً: "نحن نسير في خطى واثقة من أجل الوصول إلى النتائج التي يحبها ويتمناها المستمعون". أشار المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة إلى أن "العمل الإذاعي في لبنان يحتاج إلى تطوير على مستوى التقنيات"، وقال: "هناك مشاريع ستبصر النور، إن شاء الله، في الأسابيع والأشهر المقبلة ضمن الإمكانات لتطوير البث الرقمي streaming لـ"إذاعة لبنان" كي يصل صوتها إلى جميع المغتربين وغيرهم في العالم، وذلك بالتعاون مع أكثر من جهة".وقال في حديث إذاعي للبرنامج الصباحي "معنا الاثنين أحلا"، الذي تقدمه الزميلة زينب زعيتر، إننا "نعمل لنؤدي الدور الوظيفي الراقي والسامي، ويكون لدينا الكثير من العطاءات"، مضيفاً: "نحن نسير في خطى واثقة من أجل الوصول إلى النتائج التي يحبها ويتمناها المستمعون".

وتعليقاً على مشاركة "إذاعة لبنان" ممثلة بمديرة برامجها ريتا نجيم في مؤتمر "اتحاد الإذاعات الآسيوية" في نيو دلهي، قال: "نحن لسنا عابري طريق، فنحن الأساس وسنبقى كذلك، مع احترامنا لكل الإذاعات التي نريد أن تتطور وتتقدم".

وأكد أن "الإذاعة كانت حاضرة ممثلة بمديرة البرامج ريتا نجيم في نيو دلهي وقدمت ما لدينا وأظهرنا تفوقا، بكل تواضع، حتى مع المحطات الأجنبية والعربية". وتابع: "لا يمكن لأحد أن يزيح إذاعة لبنان عن مساحتها على مستوى الاذاعات في العالم والعالم العربي".