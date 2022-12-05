Advertisement

لبنان

مشاريع مرتقبة لـ"إذاعة لبنان"... فلحة يكشف عن التفاصيل

Lebanon 24
05-12-2022 | 12:07
A-
A+
Doc-P-1017273-638058657013287684.jpg
Doc-P-1017273-638058657013287684.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة إلى أن "العمل الإذاعي في لبنان يحتاج إلى تطوير على مستوى التقنيات"، وقال: "هناك مشاريع ستبصر النور، إن شاء الله، في الأسابيع والأشهر المقبلة ضمن الإمكانات لتطوير البث الرقمي streaming لـ"إذاعة لبنان" كي يصل صوتها إلى جميع المغتربين وغيرهم في العالم، وذلك بالتعاون مع أكثر من جهة".
Advertisement


وقال في حديث إذاعي للبرنامج الصباحي "معنا الاثنين أحلا"، الذي تقدمه الزميلة زينب زعيتر، إننا "نعمل لنؤدي الدور الوظيفي الراقي والسامي، ويكون لدينا الكثير من العطاءات"، مضيفاً: "نحن نسير في خطى واثقة من أجل الوصول إلى النتائج التي يحبها ويتمناها المستمعون".
وتعليقاً على مشاركة "إذاعة لبنان" ممثلة بمديرة برامجها ريتا نجيم في مؤتمر "اتحاد الإذاعات الآسيوية" في نيو دلهي، قال: "نحن لسنا عابري طريق، فنحن الأساس وسنبقى كذلك، مع احترامنا لكل الإذاعات التي نريد أن تتطور وتتقدم".
وأكد أن "الإذاعة كانت حاضرة ممثلة بمديرة البرامج ريتا نجيم في نيو دلهي وقدمت ما لدينا وأظهرنا تفوقا، بكل تواضع، حتى مع المحطات الأجنبية والعربية". وتابع: "لا يمكن لأحد أن يزيح إذاعة لبنان عن مساحتها على مستوى الاذاعات في العالم والعالم العربي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:17 | 2022-12-05
16:55 | 2022-12-05
16:50 | 2022-12-05
16:00 | 2022-12-05
15:31 | 2022-12-05
15:10 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website