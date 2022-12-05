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لبنان

عطلٌ مُفاجئ يصيب "فيسبوك".. هذا ما ظهر أمام المُستخدمين! (صورة)

Lebanon 24
05-12-2022 | 12:13
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اشتكى العديد من المستخدمين في العديد من دول العالم وخصوصاً في لبنان، من حصول عطلٍ على موقع "فيسبوك".
 
وبحسب بعض المستخدمين، فقد تبيّن أن الموقع لا يقوم بتحميل البيانات كما يجب، ويشير إلى أن هناك عطلاً تقنياً يجري العمل على حلّه.
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