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لبنان

حمية: مشاركتنا في جلسة مجلس الوزراء لأجل وجع الناس وهمومهم

Lebanon 24
05-12-2022 | 12:25
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غرّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لأجل وجع الناس وهمومهم وللتخفيف من آلامهم كانت مشاركتنا في ‎جلسة مجلس الوزراء هذا اليوم. 
ولأجل صحتهم، فقد تم طلب إضافة بند لاستمرار عمل شركات كنس وجمع النفايات. ولأجل مداخيلهم، فقد تم رفض تمرير بند الضريبة على القيمة المضافة وكذلك الحال بالنسبة لبند التعرفة الجمركية الجديدة".
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