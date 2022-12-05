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لبنان

إبن الـ9 سنوات لم يعد الى منزله... هل من شاهده؟

Lebanon 24
05-12-2022 | 12:28
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر: بيهس عمار سراقبي (مواليد عام 2013، سوري) الذي غادر بتاريخ 02-12-2022 منزل ذويه الكائن في محلة وادي النحلة-المنية/الضنية ولم يعد لغاية تاريخه.
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هذا وطلبت من المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة البداوي في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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