إبن الـ9 سنوات لم يعد الى منزله... هل من شاهده؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر: بيهس عمار سراقبي (مواليد عام 2013، سوري) الذي غادر بتاريخ 02-12-2022 منزل ذويه الكائن في محلة وادي النحلة-المنية/الضنية ولم يعد لغاية تاريخه.هذا وطلبت من المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة البداوي في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 386858-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.