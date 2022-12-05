هل يشارك تكتل "الجمهورية القوية" في جلسة الاربعاء؟

يتّجه تكتل "الجمهورية القوية" لمقاطعة جلسة الاربعاء المقررة لملف الاتصالات لأنه يعتبر أنه لا يحق للهيئة العامة أن تجتمع إلاّ لانتخاب رئيس للجمهورية، وفقاً لمعلومات "mtv".

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