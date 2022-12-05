Advertisement

لبنان

هل يشارك تكتل "الجمهورية القوية" في جلسة الاربعاء؟

Lebanon 24
05-12-2022 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1017278-638058660285885726.jpg
Doc-P-1017278-638058660285885726.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتّجه تكتل "الجمهورية القوية" لمقاطعة جلسة الاربعاء المقررة لملف الاتصالات لأنه يعتبر أنه لا يحق للهيئة العامة أن تجتمع إلاّ لانتخاب رئيس للجمهورية، وفقاً لمعلومات "mtv".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رازي الحاج: يتمسك تكتل الجمهورية القوية بالنائب ميشال معوض كمرشح رئاسي يلقى تأييد أكثر من أربعين نائبا (صوت كل لبنان)
lebanon 24
06/12/2022 00:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اقتراح قانون من "الجمهورية القوية" لانشاء الصندوق السيادي اللبناني
lebanon 24
06/12/2022 00:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
احمد خير للـ LBCI: خيار تكتل الاعتدال الوطني عدم الاصطفاف ووضع شعار "لبنان الجديد" ليس للمزايدة بل مد اليد للجميع
lebanon 24
06/12/2022 00:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"تكتل لبنان القوي": خطوة أولى على طريق خلع الأقفال!
lebanon 24
06/12/2022 00:36:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمهورية القوية

تكتل

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:17 | 2022-12-05
16:55 | 2022-12-05
16:50 | 2022-12-05
16:00 | 2022-12-05
15:31 | 2022-12-05
15:10 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website